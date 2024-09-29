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Spor

Pep Guardiola'nın gözü İtalyanların yükselen yıldızında

Sezonu kapatan Rodri'nin yerine arayışlara başlayan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, İtalyan ekibi Torino'nun 23 yaşındaki genç yıldızı Samuele Ricci'yi gözüne kestirdi.

29 Eylül 2024 Pazar 16:41 - Güncelleme:
Pep Guardiola'nın gözü İtalyanların yükselen yıldızında
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Manchester City, Arsenal maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Rodri'nin yerine arayışlara başladı.

The Guardian'da yer alan habere göre Pep Guardiola, Torino forması giyen Samuele Ricci'nin devre arasında Manchester City'ye kazandırılmasını istiyor.

SAMUELE RICCI 36 MİLYON EURO

Haberde 23 yaşındaki futbolcunun Manchester City'ye maliyetinin 30 milyon sterlini (36 milyon euro) bulabileceği belirtildi.

Yine haberde Torino'nun Ricci'yi ara transfer döneminde bırakmaya isteksiz olacağı ancak oyuncunun, Manchester City'nin cazibesine karşı koymasının zor olduğu vurgulandı.

TORINO 8.5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Torino, Samuele Ricci'yi 2022-23 sezonu başında Empoli'den 8.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

23 yaşındaki İtalyan ön liberonun Torino ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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