Pep Guardiola'nın sözleşmesi uzatıldı!

Manchester City'deki geleceği merak edilen Pep Guardiola, kararını verdi. Tecrübeli teknik direktörün sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

Barcelona ve Bayern Münih'teki görevlerinin ardından 2016 yılında Etihad Stadyumu'na atanan Guardiola, Manchester kulübüyle geçirdiği süre boyunca altı Premier Lig şampiyonluğu ve kulübün 2023'teki ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere 18 kupa kazandı.

Barcelona'da dört yıl, Bayern'de ise üç sezon görev yapan Guardiola, City'nin başındaki dokuzuncu sezonunu geçiriyor.