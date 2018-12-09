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Pepe Al Gharafa'ya transfer oldu

BEŞİKTAŞ’LA bu sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Portekizli Pepe’ye, Katar’ın Al Gharafa takımının teklifte bulunduğu belirtildi.

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Beşiktaş’ın ocak döneminde satıp, para kazanmayı düşündüğü Portekizli yıldızı Al Gharafa’nın Fransız Hocası Christian Gourcuff’un çok istediği öğrenildi. Katar Ligi’nde 6. Sırada bulunan Al Gharafa’da, Portekizli Amado da forma giyiyor.

(Aksam)

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