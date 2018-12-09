Pepe Al Gharafa'ya transfer oldu
BEŞİKTAŞ’LA bu sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Portekizli Pepe’ye, Katar’ın Al Gharafa takımının teklifte bulunduğu belirtildi.
Beşiktaş’ın ocak döneminde satıp, para kazanmayı düşündüğü Portekizli yıldızı Al Gharafa’nın Fransız Hocası Christian Gourcuff’un çok istediği öğrenildi. Katar Ligi’nde 6. Sırada bulunan Al Gharafa’da, Portekizli Amado da forma giyiyor.
(Aksam)
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