Pepe alacaklarının ödenmemesi üzerine TFF'ye başvurdu
Beşiktaş'ın Portekizlı yıldızı Pepe, alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.
Beşiktaş'ın Portekizlı yıldızı Pepe, alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.
(A Spor)
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