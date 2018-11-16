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Pepe alacaklarının ödenmemesi üzerine TFF'ye başvurdu

Beşiktaş'ın Portekizlı yıldızı Pepe, alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

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Beşiktaş'ın Portekizlı yıldızı Pepe, alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

(A Spor)

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