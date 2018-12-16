Pepe Beşiktaş - Trabzonspor maçını tribünden takip etti

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ederken ayrılığı için resmi açıklama beklenen Pepe mücadelede forma giymedi. Alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran Portekizli yıldız, mücadeleyi tribünden izledi. Geçtiğimiz sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’nde başarılı maçlar çıkaran Pepe, Süper Lig’de ise 23 karşılaşmada görev yaparken, sezonun son bölümünde sakatlığı yüzünden uzun süre takımdaki yerini alamamıştı.

2018-19 sezonuna iyi bir başlangıç yaparken, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde attığı 5 golle dikkatleri üzerine çeken Portekizli futbolcu son dönemde yüksek maliyetinin yanı sıra uzun süreli sakatlık problemleriyle gündeme gelmişti. İlerleyen yaşı ve yıllık 4 milyon 750 bin euroluk garanti ücreti yüzünden gözden çıkarılan isimlerin başında gelen Pepe alacaklarına karşılık serbest bırakıldı. Siyah-beyazlılar ile deneyimli oyuncu arasında yapılan görüşmelerde sezon sonunda bitecek olan sözleşmenin feshi için her konuda anlaşma sağlandı. Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.