Pepe, Ljajic ve Adriano sakatlıkları sebebiyle Göztepe maçının kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Ljajic, Pepe ve Adriano sakatlıkları nedeniyle Göztepe maçı kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş'ta Ljajic, Pepe ve Adriano sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken; Vida da cezası sebebiyle Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Karius, Tolga, Utku, Gökhan Gönül, Roco, Fatih, Caner, Atiba, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Gökhan Töre, Güven, Babel, Love, Larin, Mustafa Pektemek.
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