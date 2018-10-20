Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Pepe, Ljajic ve Adriano sakatlıkları sebebiyle Göztepe maçının kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ta Ljajic, Pepe ve Adriano sakatlıkları nedeniyle Göztepe maçı kadrosuna alınmadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ta Ljajic, Pepe ve Adriano sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken; Vida da cezası sebebiyle Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Karius, Tolga, Utku, Gökhan Gönül, Roco, Fatih, Caner, Atiba, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Gökhan Töre, Güven, Babel, Love, Larin, Mustafa Pektemek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ankara Antlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 20 Ekim 1921

Ankara Antlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 20 Ekim 1921

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA