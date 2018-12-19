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Pepe Milan, Porto ve Southampton'dan birini seçecek

Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe'nin Milan, Southampton ve Porto'dan birini seçmesi bekleniyor. Portekizli yıldız stoperin nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

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Alacaklarının ödenmemesi sebebiyle Beşiktaş ile yollarını ayıran ve şu anda birçok kulüple dirsek teması halinde olan Pepe, üç dev kulüpten birini seçecek.

Beşiktaş’ta maddi konularda yaşadığı sıkıntıların yanı sıra sık sık ‘verilen sözler tutulmadı’ açıklamalarıyla ön plana çıkan ve siyah beyazlı kulüple bağlarını koparan dünyaca ünlü Portekizli yıldızın Milan, Porto ve Southampton’la görüşme halinde olduğu belirtildi. Beşiktaş’tan yıllık 5 milyon civarında bir para kazanan Pepe’nin bonservisinin elinde olması 3 takımın iştahını kabartırken, oyuncunun ilk etapta Milan’a daha sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan, bu sezon ise 20 maçta 5 gol 1 asistle oynayan 35 yaşındaki tecrübeli stoperin gösterdiği başarılı performans Pepe’nin kalitesinden hiçbir şey kaybetmediğinin göstergesi olarak yorumlanırken, Romagnoli-Zapata, Abate-Zapata ikililerinden memnun kalmayan Gattuso’nun Portekizli defansı bir an önce kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

(Diriliş Postası)

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