Pepe Monaco'da!

Beşiktaş'tan ayrılan Pepe'nin Monaco'dan gelen teklife 'Evet' dediği öne sürüldü.

Fransız basınında yer alan haberde; Monaco'nun 36 yaşındaki Pepe'ye sunduğu teklifin kabul edildiği ve kısa süre içerisinde imzaların atılacağı ifade edildi. İmzaların atılmasının ardından Monaco'nun resmi açıklamayı yaptığı belirtildi.

Monaco'nun Pepe dışında Fabregas ile de anlaştığı ve transferin birkaç gün içerisinde resmileşeceği yazıldı.

Her iki transferin de Thierry Henry'nin isteğiyle yaptığı bilgisine yer verildi.