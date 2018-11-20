Pepe, Southampton ile anlaşmak üzere

Beşiktaş'ta bu sezon savunmadaki performansı kadar golleriyle de adından bahsettiren Pepe, yeniden İngilizlerin radarına girdi…

Premier Lig ekiplerinden Southampton, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için çok uğraştığı Portekizli stoper için ikinci kez siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldı. Sezon başında bu transfere onay vermeyen Beşiktaş yönetimi, İngilizlerin teklifini geri çevirmişti.

ARAP KULÜPLERİ DE TAKİPTE TUTUYOR

Ancak yıllık 4 milyon 750 bin Euro kazanan ve geçtiğimiz günlerde alacaklarını tahsil etmek için TFF'ye başvuran 35 yaşındaki oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin biteceğini göz önüne alan siyah-beyazlılar, Ocak ayı için transfere yeşil ışık yaktı.

Pepe'den gelir elde etmeyi hedefleyen Beşiktaş cephesi, İngilizlere masaya oturmaya hazır olduklarını bildirdi.

Bu sezon siyah-beyazlı ekipte forma giydiği 17 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırıp 2 de asist yapan Pepe ile Arap kulüplerinin de yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.