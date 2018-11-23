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Pepe'den Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe'nin sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiği açıklandı.

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Beşiktaş Portekizli yıldızı Pepe'nin ağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiği açıklandı.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama;

"Portekiz milli takımının Polonya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçı sırasında sağ uyluk arka adalesinde batma ve ağrı hisseden Pepe’nin Porto’da yapılan muayenesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) yırtık tespit edilmiştir.

İstanbul’a dönen Pepe’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."

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