Pepe'ye Çin ve Katar'dan teklif
Beşiktaş yönetimi ile sorun yaşayan Portekizli star için iki ülkeden takımların ara transfer döneminde teklif yapacakları öğrenildi.
- StarSpor
KARTAL’IN Portekizli savunmacısı Pepe için ara transfer döneminde hareketli günler yaşanacak. Mukaveleside yer alan 400 bin eurouk bonusun ödenmemesi nedeniyle yönetimle sıkıntı yaşayan ve gözden düşen Pepe’nin satılması gündeme gelmişti. Bu gelişmenin ardından bazı Çin ve Katar kulüplerinin tecrübeli savunmacının menajeri ile temasa geçtiği ve ara transferde Beşiktaş’ın kapısını çalacağı öğrenildi. Kartal’ın Pepe için 7-8 milyon euro civarında bir bedel belirlediği belirtiliyor
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