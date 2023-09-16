Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele, yaz transfer döneminde kendisini isteyen bir başka takım olan Genoa'yı geri çevirdi.

La Repubblica yer alan habere göre, Genoa'nın yaz transferi döneminde Ndombele ile ilgilendiği aktarıldı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYORUM"

Ndombele'nin ise, İtalyan ekibini, "Siz yeni yükselmiş bir takımsınız, ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" sözleriyle reddettiği aktarıldı.

26 yaşındaki futbolcunun daha sonra bu isteğine ulaştığı ve Galatasaray'a imza atarak Devler Ligi'nde oynama fırsatı elde edeceği hatırlatıldı.

Galatasaray, Ndombele'yi Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.