İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2023 Cumartesi / 2 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9947
  • EURO
    28,8849
  • ALTIN
    1669.39
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Perde arkası belli oldu! Galatasaray'da Ndombele gerçeği
Spor

Perde arkası belli oldu! Galatasaray'da Ndombele gerçeği

Galatasaray'ın Totenham'dan kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'nin, Genoa'dan gelen teklifi reddettiği ortaya çıktı. 26 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı ekibi tercih etmesindeki en önemli etkenin Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali olduğu öğrenildi.

16 Eylül 2023 Cumartesi 17:32 - Güncelleme:
Perde arkası belli oldu! Galatasaray'da Ndombele gerçeği
ABONE OL

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele, yaz transfer döneminde kendisini isteyen bir başka takım olan Genoa'yı geri çevirdi.

La Repubblica yer alan habere göre, Genoa'nın yaz transferi döneminde Ndombele ile ilgilendiği aktarıldı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYORUM"

Ndombele'nin ise, İtalyan ekibini, "Siz yeni yükselmiş bir takımsınız, ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" sözleriyle reddettiği aktarıldı.

26 yaşındaki futbolcunun daha sonra bu isteğine ulaştığı ve Galatasaray'a imza atarak Devler Ligi'nde oynama fırsatı elde edeceği hatırlatıldı.

Galatasaray, Ndombele'yi Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.