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Perdeyi Beşiktaş açıyor

Futbolda 24 günlük bir tatilin ardından bugün 20.30’da Akhisar Stadı’nda oynanacak 18. haftanın ilk maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Devreyi 7’nci kapatan Kartal, 2. yarıya iyi başlamak için Akhisar’ı yenmek istiyor.

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SÜPER Lig’de 24 günlük devre arası tatili sona erdi. İkinci yarının perdesi bugün Akhisar ile Beşiktaş arasında oynanacak 18. hafta mücadelesiyle açılıyor. Akhisar Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. İlk yarıda umduğunu bulamayan ve devreyi 7’nci sırada kapatan Kartal, Akhisar’ı yenerek ikinci yarıya iyi başlamayı planlıyor. 
 
KARTAL, DEPLASMANDA ZORLANIYOR 
 
Beşiktaş, sezonun ilk yarısında çok kötü bir deplasman performansı ortaya koydu. Siyah-Beyazlılar geride kalan 17 haftada dış sahada oynadığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. 4 beraberlik ve 3 de mağlubiyet yaşayan Şenol Güneş’in öğrencileri topladığı 26 puanın, 10’unu deplasmanda elde etti. Kartal, dış sahada rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 13 gol gördü. Beşiktaş, Akhisar’a karşı ise deplasmanda başarılı. 
 
BEŞİKTAŞ, AKHİSAR’A KARŞI ÜSTÜN 
 
Ligde ilk yarıyı 15. sırada kapatan Akigolar’ın ev sahipliğinde oynanan 13 karşılaşmanın 7’sini Siyah-Beyazlılar kazanırken, Ege temsilcisi 2 galibiyet elde etti, 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, ikili rekabette son 6 maçtır mağlup olmadığı Akhisar’ın filelerini ise 27 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü. Kartal, Ege ekibi ile deplasmanda yaptığı maçlarda da gol sayısında 13-11 önde bulunuyor. 

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