Pereira kararını verdi! Savunmada kritik değişiklik

14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:28 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:29

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'dan Jae-Min Kim'i Türkiye'ye getirmiş, ancak bir türlü imza açıklaması gelmemişti. Güney Koreli stoperle sözleşme yapılamamasının nedeni olarak Kim'in eski kulübünden olan alacakları gösterilmişti. Kim parasını alamadığından dolayı Bejing Guoan ile fesih işlemlerini yapamadığı için pazar günü geldiği İstanbul'da Sarı-Lacivertli ekiple yeni sözleşme imzalayamamıştı.

ADANA DEMİR'E KARŞI 11'DE DÜŞÜNÜYOR

Beklenen haber dün geldi, Güney Koreli stoper Beijing Guoan ile sorunu çözdükten sonra Fenerbahçe'ye imza attı. Transferi Sarı-Lacivertli kulüp sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada Jae-Min Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Fenerbahçe'nin açıklaması resmi sitede aynı zamanda Kore dilinde de yayınlandı.

Hızı ve fizik yapısıyla beğeni alan 24 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Pereira'nın Adana Demirspor deplasmanında ilk 11'de oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Beklentilerin aksine Portekizli hocanın Kim'i savunmanın solunda oynatacağı, sağda Tisserand, ortada da Szalai'ye görev vereceği bildirildi.

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