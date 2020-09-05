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Spor

Peres Jepchirchir dünya rekoru kırdı

Kenyalı uzun mesafe koşucusu Peres Jepchirchir, kadınlar yarı maratonda dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

AA05 Eylül 2020 Cumartesi 13:56 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 13:56
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Çekya'nın başkenti Prag'daki Letna Park'ta düzenlenen atletizm şampiyonasında kadınlar yarı maraton kategorisinde mücadele eden 26 yaşındaki sporcu, 1 saat, 5 dakika, 34 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, dünya rekoru kırdı.

Önceki rekor, İspanya'nın Valencia kentinde 2018 yılında düzenlenen şampiyonada kadınlar yarı maratonu 1 saat 6 dakika 11 saniyede tamamlayan Etiyopyalı Netsanet Gudeta'ya aitti.

Peres Jepchirchir, 2016 yılındaki Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda altın madalya elde etmişti.

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