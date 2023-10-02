Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, bu sezonki müthiş performansını Çaykur Rizespor karşısında da sürdürdü.

Milli yıldız, önce 47. dakikada skoru 2-0'a getiren ve takımını rahatlatan golü attı. İrfan, 62. dakikada ise takımını müthiş bir atağa kaldırdı, çalımlarla ilerledi, Fred ile ver kaçından sonra Dzeko'ya asist yaptı. Başarılı oyuncu, kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza atmıştı. İrfan Can Kahveci, henüz ekim ayında, 14. resmi maçında 7 gol, 5 asiste ulaştı. Bu istatistiğin ne kadar iyi olduğu, geçen senekiyle karşılaştırılınca daha net ortaya çıkıyor.

JESUS DÖNEMİNİ ŞİMDİDEN YAKALADI

İrfan, Jesus yönetiminde geçtiğimiz sezonu 42 resmi maçta 7 gol ve 4 asistle tamamlamıştı! Milli oyuncu şimdiden bu rakamları geçmeyi başardı.

50. GOL

İrfan Can Kahveci aynı zamanda Rizespor filelerini havalandırarak kulüp kariyerinde 50. golüne ulaştı.