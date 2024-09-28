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Spor

Performansı büyük beğeni topluyor! Jayden Oosterwolde potansiyel bir milli takım oyuncusu

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana performansında büyük ilerleme kaydeden yıldız oyuncu Jayden Oosterwolde, Hollandalı futbol adamlarının dikkatini çekiyor. Mücadelesine hayran kalan eski futbolcu ve teknik direktör Youri Mulder, 'İyi bir fiziğe sahip, iyi bir savunmacı. O potansiyel bir Hollanda Milli Takımı oyuncusu.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Akşam28 Eylül 2024 Cumartesi 09:23 - Güncelleme:
Performansı büyük beğeni topluyor! Jayden Oosterwolde potansiyel bir milli takım oyuncusu
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Union Saint-Gilloise maçında harika bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Jayden Oosterwolde, Hollandalı futbol adamlarının dikkatini çekiyor. Onun mücadelesini izleyen Hollandalı eski futbolcu ve teknik direktör Youri Mulder, şu tespitlerde bulundu: "Fenerbahçe'de çok iyi performans gösteriyor. Her şeyi oynuyor. O sadece iyi bir futbolcu. Bence gerçekten iyi kondisyona sahip. Hızlı, tekniği iyi, pasları iyi ve savunması da iyi. Aynı zamanda oldukça dayanıklı, üstlenmekten çekinmiyor. Gerçekten iyi bir fiziğe sahip, iyi bir savunmacı.

BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİ

Jayden Oosterwolde esas olarak sol bek olarak oynuyor ancak stoperde de oynayabiliyor. İleriye dönük olarak gerçekten tehlikeli olabilir. Ayrıca pivot potansiyeli de var. Onun bu kadar iyi olup olmadığından her zaman şüphe duymuştum. Hızlıydı ve savunma açısından iyiydi ama top konusunda çok özensiz olduğunu düşündüm. Hatta oldukça vasattı. Ama son zamanlarda önemli ilerleme kaydettiğini görebilirsiniz. O potansiyel bir Hollanda Milli Takımı oyuncusu."

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