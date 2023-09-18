Galatasaray'ın kilit adamı Kerem Aktürkoğlu, sezona bambaşka girdi. Geçen sezonun başında eleştiri oklarının hedefi olan milli futbolcu, çıktığı ilk 10 resmi maçta sadece 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterebilmişti. Kerem, bu sezona ise bambaşka girdi.

Neredeyse oynadığı her maçta üst düzey bir futbol ortaya koyan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 10 resmi maça çıkarken, geçen yılki performansını 3'e katladı. Genç kanat oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol atarken, 5 de asist yaptı. Yani Kerem, doğrudan 9 gole katkı vermiş oldu.

NEREDEYSE YARISI

Bu arada Galatasaray, 10 resmi maçta toplamda 21 kez fileleri havalandırdı. Bu süreçte 9 gole katkı veren Kerem, neredeyse takımının kaydettiği sayıların yarısına destek vermiş oldu. Genç oyuncu, Aslan'ın ortaya koyduğu müthiş başarıyla ilgili olarak da "Başarımızın en büyük anahtarı takımdaşlık. Böyle devam ettirmek istiyoruz. Böyle devam ederek Avrupa'da da başarılar elde etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.