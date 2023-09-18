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Spor

Performansı ile mest etti! Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray'ın 24 yaşındaki genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu performansı ile izleyenleri mest etmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu bu sezon çıktığı 10 maçta 9 gole doğrudan katkı sağlayarak geçen sezon elde ettiği istatistiği 3'e katlamayı başardı. İşte detaylar...

Fanatik18 Eylül 2023 Pazartesi 09:28 - Güncelleme:
Performansı ile mest etti! Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu
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Galatasaray'ın kilit adamı Kerem Aktürkoğlu, sezona bambaşka girdi. Geçen sezonun başında eleştiri oklarının hedefi olan milli futbolcu, çıktığı ilk 10 resmi maçta sadece 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterebilmişti. Kerem, bu sezona ise bambaşka girdi.

Neredeyse oynadığı her maçta üst düzey bir futbol ortaya koyan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 10 resmi maça çıkarken, geçen yılki performansını 3'e katladı. Genç kanat oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol atarken, 5 de asist yaptı. Yani Kerem, doğrudan 9 gole katkı vermiş oldu.

NEREDEYSE YARISI

Bu arada Galatasaray, 10 resmi maçta toplamda 21 kez fileleri havalandırdı. Bu süreçte 9 gole katkı veren Kerem, neredeyse takımının kaydettiği sayıların yarısına destek vermiş oldu. Genç oyuncu, Aslan'ın ortaya koyduğu müthiş başarıyla ilgili olarak da "Başarımızın en büyük anahtarı takımdaşlık. Böyle devam ettirmek istiyoruz. Böyle devam ederek Avrupa'da da başarılar elde etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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