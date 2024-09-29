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Spor

Performansıyla kendine hayran bıraktı! Portekiz gündem yine Kerem Aktürkoğlu

Sezon başında Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu gollerini atmaya devam ediyor. Son olarak ligde oynanan Gil Vicente'yi maçında takımını öne geçiren golü atan başarılı oyuncu Portekiz basınında gündem oldu. İşte detaylar...

29 Eylül 2024 Pazar 13:56 - Güncelleme:
Performansıyla kendine hayran bıraktı! Portekiz gündem yine Kerem Aktürkoğlu
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Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Gil Vicente'yi 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmada 1-0 yenik duruma düşen ev sahibi takımı 2-1 öne geçiren gole Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Yeni takımında çıktığı dördüncü maçta üçüncü kez fileleri havalandıran Kerem, Portekiz basınında yine gündem oldu.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, karşılaşmanında ardından düzenlediği basın toplantısında yeni transferlerin uyum sürecinde olduğunu ve onları en iyi şekilde takıma adapte etmeleri gerektiğini belirterek, "Herkes gelir gelmez gol atan Aktürkoğlu gibi değil" ifadelerini kullandı.

Maç sonrası Kerem Aktürkoğlu için Portekiz medyasında yapılan yorumlar ise şöyle:

A Bola: "Kerem Aktürkoğlu yine gol attı. Aktürkoğlu, 10 yıl sonra Benfica'daki ilk dört maçında üç ve daha fazla gol atan ilk yeni transfer oldu. Benfica'da en son 2014 yılında Valencia'dan transfer edilen Jonas bunu başarmıştı."

Record: "Kerem Aktürkoğlu'nun Jonas ritmindeki soğukkanlılığı. Türk futbolcu güçlü bir başlangıç yaptı ve teknik direktör Bruno Lage'nin takımında öne çıktı."

O Jogo: "Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da harika formunu sürdürüyor ve Gil Vicente'ye karşı yeni takımındaki üçüncü golünü atarak maçın (2-1) dönüm noktası oldu."

Bola Na Rede: "Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle geri dönüş yaptı. Aktürkoğlu kafa vuruşuyla attığı golle Luz Stadı'nda Kartallar'ın geri dönüşünü sağladı."

Notícias ao Minuto: "Kerem Aktürkoğlu yine gol attı ve 1-0 yenik duruma düşen Benfica'nın geri dönüşü tamamlandı. Otamendi'nin kafa vuruşuyla attığı golün ardından Aktürkoğlu da kafa vuruşuyla Kartal'ı 2-1 öne geçirdi ve böylece üç maçta üçüncü golünü kaydetti."

KEREM'İN BENFİCA PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla 3'ü Porteki Ligi, 1'i ise Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 4 maça çıktı. Bu maçlarda 3 gol atan Kerem, 2 kez de asist yaptı.

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