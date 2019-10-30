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Peri masalından cehenneme!

Falcao’nun aşil tendonundan sakatlandığı ve tedavinin 1 ay süreceği vurgulanırken, “İstanbul kariyeri peri masalı gibi başladı, ancak cehenneme döndü. Tedavi doğru yapılmazsa sakatlık daha da ciddi bir hal alabilir” ifadesi kullanıldı.

  • Star Spor
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GALATASARAY’IN büyük ümitlerle transfer ettiği ancak günlerdir forma giydiremediği Radamel Falcao’nun durumu, Kolombiya basınında geniş yer buldu. Medyada golcünün sağlık durumu ile birlikte İstanbul kariyeri masaya yatırıldı. Marca Gazetesi’nin Kolombiya edisyonunda yer alan haberde yıldız futbolcunun Türkiye macerasının istediği gibi gelişmediği vurgusu yapılarak, “Falcao’nun İstanbul kariyeri peri masalı gibi başladı. Ancak daha sonra işler değişti ve cehenneme dönüştü” diye yazıldı.

ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

El Tiempo gazetesi de yıldız golcünün sakatlığını Carlos Francisco Fernandez isimli doktora sordu. Bir grafikle de sakatlığın durumu ortaya konurken Fernandez, Falcao’nun sakatlığının, aşil tendonunda 3 farklı kasın birleştiği noktada olduğunu söyledi. Kolombiyalı doktor, tendinopati sakatlığının 4 haftalık iltihap önleyici tedavi gerektireceğini vurguladı. Tedavinin çok dikkatle sürdürülmesi gerektiğini belirten Fernandez, sakatlığın daha komplike bir hale gelebileceği uyarısında bulunarak, tedavinin çok dikkatli yapılmasını tavsiye etti.

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