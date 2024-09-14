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Spor

Perotti'nin Fenerbahçe talihsizliği! ''Eşi benzeri olmayan bir sakatlık yaşadım''

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Perotti, sarı lacivertli kulüpte yaşadığı talihsizliği anlattı. 36 yaşındaki Arjantinli orta saha yaşadığı sakatlık için 'Futbol tarihinde eşi benzeri olmayan bir sakatlık yaşadım' ifadelerini kullandı.

14 Eylül 2024 Cumartesi 09:36 - Güncelleme:
Perotti'nin Fenerbahçe talihsizliği! ''Eşi benzeri olmayan bir sakatlık yaşadım''
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Boca Juniors ve Arjantin Milli Takımı'nda forma giyen ve özel yetenekleriyle dikkat çeken Perotti, F.Bahçe macerasına da harika başlamıştı. Antalya maçında siftah yapan ve galibiyet golünü atan Perotti, ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında da farklı galibiyetin mimarı olmuştu. Sonra 29 Kasım 2020'de Beşiktaş derbisinde sakatlanarak 36. dakikada sahayı terk etmek zorunda kaldı. 36 yaşında da bu sakatlık yüzünden futbolu bırakmak zorunda kaldı. Arjantinli yıldız, "Elveda futbol, seni özleyeceğim" paylaşımıyla kararını açıkladı. Arjantin basınına konuşan eski Fenerbahçeli yıldız, kariyerinin nasıl bitme noktasına geldiğini de şöyle anlattı:

8 AY SAHALARDAN UZAK KALDI

"Futbol tarihinde eşi benzeri olmayan bir sakatlık yaşadım. Fenerbahçe'de oynadığım dönemde 2021 Ocak ayında bir doktor bana diz bağ birliğimin neredeyse tamamen yırtıldığını açıkladı. Bu kopmanın yürek parçalayıcı bir durum olduğuna tanık oldum. Bu sakatlık futbolda ilk kez birinin başına geliyordu. Dünyada bunu yaşayan 8 kişi vardı ve 7'si trafik kazasında olmuştu. İlk kez futbolda böyle bir şey yaşandı. 3 ile 8 ay arasında sahalardan uzak kalacağım öngörülüyordu. Ancak bir daha sağlıklı şekilde futbola geri dönmem mümkün olmadı."

DZEKO'YLA HARİKA BİR HÜCUM

Kariyeri boyunca çeşitli dönemlerde yaklaşık 3 yıl (1000 gün) sahalardan uzak kalan Perotti, zirveye ulaşabilecek bir kariyeri erken terk etmek durumunda kaldı. Kariyerinde son kez İtalya'da Salernitana forması giyen Perotti, Sevilla, Roma, Cenova ve Fenerbahçe de dahil 5 kulüpte 409 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 60 gol atan kanat oyuncusu, 58 de asist yapmayı başardı. Roma'da Totti, Salah ve Dzeko gibi yıldızlarla hücum gücünün parçasıydı.

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