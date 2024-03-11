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Spor

Pes etmek yok! Fenerbahçe'den sonuna kadar mücadele

Dün akşam sahasında Pendikspor'u ağırlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamasına rağmen maçtan 4-1 galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu skorla birlikte sarı lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'ın yalnızca 2 puan gerisinde yer aldı. İşte haberin detayları...

Akşam11 Mart 2024 Pazartesi 09:53 - Güncelleme:
Pes etmek yok! Fenerbahçe'den sonuna kadar mücadele
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Süper Lig'de lider Galatasaray ile 2 puan farkı ve önünde 9 karşılaşması kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 4 maçlık galibiyet serisini ligin sonuna kadar sürdürmek istediklerini söyledi: "Rakibimiz de biz de iyi gidiyoruz. Şampiyon olmak için galibiyet serisini sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Şampiyonluğa herkes fazlasıyla inanıyor. Kadıköy'e gelenleri seyrediyorsunuz, hep böyle mi olacak? İlk yarıda top 23 dakika oyunda kalmış. Futbol oynamaya çalışıyoruz. Buraya gelen rakipler sürekli yatıyor. Hepsi birbirinden görüyor. "

AŞIRI REAKSİYON VERİYORUZ

Attığı golün yanı sıra hakem Kadir Sağlam ile diyaloğu ve Edin Dzeko'ya isyanıyla da konuşulan Mert Hakan Yandaş: "Geri düştüğünde vazgeçmeyen bir takımda olduğum için çok mutluyum. Vazgeçmek istemediğimiz için zaman zaman aşırı reaksiyonlarımız oluyor. Kimsenin kimse ile bir problemi yok. Kimse hareketlerimizi bir yerlere çekmeye çalışmasın.

TÜRK FUTBOLUNA İHANETTİR

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki: "Hakem hiç iyi niyetli başlamadı. 70 dakika Pendik'in provokasyonlarına izin verdi. VAR'dan gelen uyarı penaltımızı da vermemeye kalktı. Bu tür futbol oynayan bir ekibin ve bu tür performans gösteren bir hakemin Süper Lig'de olması Türk futboluna ihanettir. Başkanımız Sayın Ali Koç, çarşamba günü bazı açıklamalar yapacak"

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