Spor

Peşinata kurban gitti! Fenerbahçe'de Ademola Lookman olmadı

Kış transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Ademola Lookman transferi olmadı. Sarı lacivertli ekip diğer adaylara yöneldi. İşte detaylar...

AKŞAM2 Şubat 2026 Pazartesi 09:02 - Güncelleme:
Peşinata kurban gitti! Fenerbahçe'de Ademola Lookman olmadı


Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Ademola Lookman konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Görüşmelerin son 48 saatinde şu çarpıcı olaylar yaşandı: Sarı-lacivertliler, Lookman ile yıllık 9 milyon eurodan 4.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Atalanta ile de 35+5 milyon euro karşılığında el sıkışıldı. Ancak Atalanta'yı arayan bir İtalyan kulübünün, "Türk kulüpleriyle yapılan pazarlıklarda peşinat ve ödeme takvimine dikkat edilmesi" yönündeki uyarısı üzerine transferde taşlar yerinden oynadı.

İTALYANLAR GERİ ADIM ATMADI

İtalyan ekibinin, 35 milyon euronun 25 milyon eurosunu peşin, kalan 10 milyon euroyu ise kısa vadede istemesi üzerine sarı-lacivertliler görüşmeleri durdurdu. Bu noktada devreye giren Atletico Madrid, Atalanta ile 35+5 milyon euro üzerinden anlaşma sağladı. İspanyol ekibi, Lookman ile yapılan görüşmelerde maaş teklifini 6 milyon euro seviyelerine çıkardı. Ardından hem teknik direktör Simeone hem de sportif direktör Mateu Alemany, oyuncuyu ikna etmek için bizzat devreye girince görüşmeler imza aşamasına geldi.

DİĞER ADAYLARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid ile anlaşma aşamasına gelen Lookman için teklifini bonuslarla birlikte 11 milyon euroya kadar yükseltti. Ancak İtalyan ekibi finansal şartlarından taviz vermeyince transfer tıkanma noktasına geldi. Atletico Madrid'in sunduğu projeye "evet" diyen Lookman da rotasını İspanya'ya kırdı. İspanya'da transfer döneminin bugün sona erecek olması nedeniyle A.Madrid, Nijeryalı'yı dün gece İspanya'ya indirdi. Fenerbahçe ise forvet hattı için listedeki diğer adaylarla görüşmelerini sürdürüyor.

