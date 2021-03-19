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Spor

Peter Etebo: Futbolda her şey olabilir, 10-11 maç daha var

Galatasaray'da Peter Etebo, Rizespor'a 4-3 yenildikleri maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.

19 Mart 2021 Cuma 23:56 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 23:56
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Önlerinde telafi için birçok maç olduğunu belirten Etebo, "Kötü bir yenilgi aldık. Defansif anlamda bazı hatalarımız oldu. Bu hataları düzelteceğiz. Milli aradan sonra yeniden çalışacağız. Önümüzde hala 10-11 maç daha var. Futbolda her şey mümkün. Bu son maçları ele alıp iyi bir şekilde devam etmeliyiz." dedi.

Futbola odaklanmaları gerektiğini söyleyen Nijeryalı futbolcu, "Futbolda her şey olabilir. Hiçbir şey kaybedilmedi. 10-11 maç daha var. Yapmamız gereken tek şey, futbolumuza odaklanmak. Futbolumuza odaklandıktan sonra da sezon sonunda ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

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