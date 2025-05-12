Peter Etebo: Süper Lig'e döndüğüm için çok mutluyum

Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde hedefe ulaşmanın mutluluğu yaşanıyor.

Kırmızı-siyahlı oyuncular Peter Etebo ve Metehan Mimaroğlu, AA muhabirine sezonda yaşanılanlar ve Süper Lig'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Gençlerbirliği'nin Nijeryalı futbolcusu Etebo, "İlk olarak tüm ekibi, yönetimi ve taraftarları tebrik etmek istiyorum. Uzun bir sezonun ardından Süper Lig hedefimize ulaştık. Sezon uzun olduğu için kimsenin bireysel performansı başarı elde etmeye yetmezdi. Herkesin çok emeği var. Ankara halkını da mutlu ettik. Süper Lig'de olmak herkes için çok iyi oldu." diye konuştu.

Etebo, sezon içerisinde yaşadığı sakatlık süreci ve Süper Lig'e geri dönmesi hakkında, "Sakatlığım 6-8 hafta sürdü. Ancak bu bireysel performansla olacak bir başarı değil. Takım arkadaşlarım eksikliğimi hissettirmedi. Hangi oyuncu çıkarsa çıksın takımın performansı yükseliyorsa, bunda hocanın katkısı vardır. Eroğlu, taktiklerini çok iyi aktarıp, hazırlıklarını sahaya yansıtabiliyor. Bir süre sonra futbola geri döndüm. Döndüğüm sene takımım Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'e döndüğüm için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı-siyahlı taraftarları da tebrik eden Etebo, onların desteğinin önemini vurgulayarak sözlerini tamamladı.



"KARİYER SEZONUMU YAŞADIM"

Bu sezon Gençlerbirliği'nin en çok skor katkısı veren ismi Metehan Mimaroğlu, kariyer sezonunu geçirdiğini dile getirdi.

Takım içerisindeki mutluluğun önemli bir faktör olduğunun altını çizen Metehan, "Kariyer sezonumu geçirdim diyebilirim. Çok çabalıyoruz ve Hüseyin hocanın gelmesi beni çok farklı seviyeye taşıdı. Geldiği gün bizi Süper Lig'e inandırdı. İlk toplantımızda tabloya 'İnanmak' yazdık. Hep konuşuyorduk 'Şampiyonluk yakın' diye. Bu inancı bize Hüseyin hoca sağladı. Oynayan, oynamayan tüm oyuncular arasında müthiş bir birliktelik vardı. Bence başarımız da buradan geliyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin Trendyol 1. Lig'de 'misafir' olduğunu vurgulayan Metehan, şunları kaydetti:

"Dört sene sonra gelen şampiyonluğun ardından Gençlerbirliği ait olduğu yerde. Çok mutluyum, burada şölen havası var. Çok emek verdik. Eşim ve aileme de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz her zaman mücadele ediyoruz ama onlar gizli kahramanlar oluyor. Ankara halkına da bu şampiyonluk armağan olsun. Nezih bir taraftarımız var. Onlar Süper Lig'i hak ediyor. Bizi negatif etkileyecek bir tezahüratları olmadı. Burada kaybettiğimiz maçlar da oldu ama her zaman bizi tribüne çağırıp, alkışlayıp destek verdiler. Bence şampiyonluk da bu yollardan geçiyor. Onlara armağan olsun, doya doya kutlasınlar."