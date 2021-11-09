star.com.tr 9 Kasım 2021 Salı 00:14 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 00:49

İtalya Serie A'da Milan forması giyen ve geçtiğimiz senelerde Fenerbahçe'de de oynamış olan Simon Kjaer, milli takımla rekora hazırlanıyor. Danimarkalı oyuncu Cuma günü milli takımla 118. maçına çıkacak. Simon Kjaer, Danimarka Milli Takımı'nda 11 maça daha çıkması halinde Peter Schmeichel'ın rekorunu kırarak milli takımda en çok maça çıkan isim olacak.

SIMON KJAER, BALLON D'OR'A ADAY GÖSTERİLDİ

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü için adaylar açıklandı. Listede eski Fenerbahçeli futbolcu Simon Kjaer de yer aldı.

MILAN İLE 2024'E KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

KJAER'İN PİYASA DEĞERİ: 10 MİLYON EURO

Milan'ın Sevilla'dan 6.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer, Milan forması ile toplam 68 maça çıktı.



MİLLİ TAKIMDA EFSANE OLMA YOLUNDA

32 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu Simon Kjaer, Danimarka Milli Takımı'nda Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Faroe Adaları karşılaşmasıyla 118. maçına çıkacak. Kjaer, eğer milli takımda 11 maça daha çıkarsa Peter Schmeichel'ı geride bırakarak milli formayı en çok giyen oyuncu olacak.

FENERBAHÇE'DE 88 MAÇ

2015-2016 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin 8 milyon euro karşılığında Lille'den kadrosuna kattığı Simon Kjaer, sarı-lacivertli forma ile tam 88 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistle katkı verdi. Sarı-lacivertli kulüp Kjaer'i 2017-2018 yaz transfer döneminde Sevilla'ya 11 milyon euro karşılığında satmıştı.