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Spor

Peter Zulj: İlk golü atan kazanır

Başakşehir ve Göztepe formaları giymiş olan Avusturyalı futbolcu Peter Zulj, yarın oynanacak olan Avusturya-Türkiye maçını değerlendirdi.

IHA1 Temmuz 2024 Pazartesi 11:05 - Güncelleme:
Peter Zulj: İlk golü atan kazanır
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Süper Lig'de Başakşehir ve Göztepe formaları giymiş olan Avusturyalı futbolcu Peter Zulj, yarın oynanacak Avusturya-Türkiye maçında ilk golü atan takımın maçı kazanacağına inandığını söyledi.

Bir dönem Süper Lig'de Başakşehir ve Göztepe'de de top koşturan Avusturya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Peter Zulj, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın oynanacak Avusturya - Türkiye maçını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi.

"TÜRKİYE TAKIM OLARAK İYİ FUTBOL OYNUYOR"

Her iki takımın da grup maçlarını değerlendirerek sözlerine başlayan Zulj, "Türkiye'nin grup maçlarını izledim. Performansları gerçekten iyiydi ve takım olarak iyi futbol oynuyorlar. Avusturya da grupta en zayıf takımdı ama turnuvada da görebileceğiniz gibi 'küçük' ülkeler de iyi oyunculara sahip ve büyük şeyler başarıyorlar" ifadelerini kullandı.

Peter Zulj, yarın ise bol pozisyonlu, her şeye açık bir maç beklediğini ve ilk golü atan takımın maçı kazanacağı düşüncesinde olduğunu aktardı.

"ARDA GÜLER, İSMAİL YÜKSEK VE BARIŞ ALPER YILMAZ TEHLİKELİ OLABİLİRLER"

Kariyerine Çin Süper Ligi takımlarından Changchun Yatai'de devam eden Zulj, kırmızı-beyazlı ekipte birçok yetenekli futbolcu bulunduğunu dile getirirken, takım oyununun da önemine vurgu yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, "Bir takım gibi oynadıklarında gerçekten tehlikeli oluyorlar ve elbette dünya standartlarında birçok yetenekli oyuncu var. Arda Güler, İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz gerçekten tehlikeli olabilirler çünkü çok yetenekliler" cümlelerine yer verdi.

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