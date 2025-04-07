Petkimspor, 4 maç sonra evinde galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Petkimspor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup ederek taraftarının galibiyet hasretine son verdi. Daha önce ligde arka arkaya iç sahada Mersin Spor, Manisa Basket ve Fenerbahçe'ye kaybeden İzmir ekibi, hafta sonu oynanan müsabakada Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-78 yenerek 4 maçlık aradan sonra evinde galibiyet aldı. Bu sonuçla birlikte galibiyet sayısını 9'a çıkaran Aliağa Petkimspor, bir maç eksiğine rağmen 12. basamağa kadar yükseldi ve düşme hattından uzaklaştı.

Burak Gören ve öğrencileri, erteleme maçında ise 9 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.