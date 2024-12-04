İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2024 Çarşamba / 3 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7533
  • EURO
    36,5473
  • ALTIN
    2956.81
  • BIST100
    9935.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Petkimspor, Avrupa'da yoluna devam ediyor
Spor

Petkimspor, Avrupa'da yoluna devam ediyor

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçlar öncesinde play-in'e kalmayı garantiledi.

IHA4 Aralık 2024 Çarşamba 14:27 - Güncelleme:
Petkimspor, Avrupa'da yoluna devam ediyor
ABONE OL

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Aliağa Petkimspor, gruptaki son maçlar öncesinde King Szczecin'le karşı karşıya geldi. İzmir'de oynanan maçı Aliağa Petkimspor, 90-63 gibi farklı bir skorla kazanmayı başararak ikinci sıradaki yerini korudu ve play-in oynamayı garantiledi. Karşılaşma sonrasında Başantrenör Burak Gören de önemli açıklamalarda bulundu. Zorlu bir fikstürlerinin olduğunu ve kasım ayı içinde Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja maçları dışında Basketbol Ligi'nde de üst üste 3 müsabakayı kaybettiklerini hatırlatan Gören, "Takımın üzerinde üst üste kaybetmenin oluşturduğu bir etki vardı. King Szczecin karşısında takım olarak çok ciddi katkı vererek ve çok iyi bir işbirliğiyle reaksiyon gösterdik. Bu tip galibiyetlere tekrar ivmelenme adına çok ihtiyacımız var. Kulüp tarihi açısından önemli bir sonuç aldık. Elemelerden başladığımız Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında Unicaja maçları hariç tüm karşılaşmaları kazanarak son 16 turuna kalmak için play-in oynama hakkı kazandık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Oyuncularıma, bütün ekibe gösterdikleri efor için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

RAKİP, SON MAÇLARDAN SONRA BELLİ OLACAK

Aliağa Petkimspor, play-in oynamayı garantilerken gruptaki son maçlar sonrasında ise rakibini bekleyecek. Play-in'de B Grubu'nun ikincisi A Grubu'nun üçüncüsü ile, B Grubu'nun üçüncüsü ise A Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek. Gruplarında 2. sırayı alacak ekiplerin saha avantajını elde edeceği eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.

Grupta 17 Aralık Salı günü Belçika'da oynanacak Filou Oostende-Aliağa Petkimspor maçına göre durum netleşecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.