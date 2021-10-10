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Spor

Petkimspor ligin dibine demir attı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko'yla oynadığı sezonun ilk 2 maçını kaybettikten sonra evinde Galatasaray NEF'e de 95-81 mağlup olan Petkimspor, 3'te 0 çekip dibe demir attı.

DHA10 Ekim 2021 Pazar 12:05 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 12:05
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Geçen sezon küme düşmekten son hafta kurtulup yeni sezon öncesi teknik heyet ve kadrosunu tamamen değiştiren Aliağa temsilcisi, büyük umutlarla başladığı ligde henüz umduğunu bulamadı.

Evindeki ilk 2 sınavda taraftarını sevindiremeyen Petkim'de Galatasaray önünde çok kötü savunma yaptıklarını belirten antrenör Can Sevim, "Maça kötü savunma yaparak başladık ve bu maç boyunca devam etti. Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında iyi savunma, kötü hücum performansı sergilemiştik. Her ikisini bir arada yapmadan olmaz. Oyunun iki tarafını da eşit sertlikte oynadığımız gün galibiyetler gelecektir" ifadelerini kullandı.

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