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Spor

Petkimspor play-off yarışına göz kırptı

Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece'yi deplasmanda 72-67 yenen Aliağa Petkimspor, Play-Off yarışına göz kırptı.

DHA5 Ocak 2025 Pazar 11:52 - Güncelleme:
Petkimspor play-off yarışına göz kırptı
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Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece'yi deplasmanda 72-67 yenen Aliağa Petkimspor, 13 maçta 5 galibiyete ulaşıp hem alt grupla bağını kopardı hem de Play-Off yarışına göz kırptı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin Play-In etabında salı günü Hapoel Holon'la Azerbaycan'da oynayacağı serinin ilk maçı öncesi de moral tazeleyen ekipte Antrenör Burak Gören, "İlk defa Avrupa kupası oynuyoruz. Orayı çok iyi yönetebildiğimizi düşünmüyorum. O maçlar arasında çok inişler çıkışlar yaşadık ve bu bize özellikle ligde birkaç mağlubiyete mal oldu. Hafta içi kendi içimizde çok iyi bir analiz yaptık. Bizim kimliğimizin bu olması lazım. Geçen hafta Galatasaray maçında savunmada maalesef çok kötü görüntülerimiz oldu. Bu hafta onun üzerine yoğunlaştık çünkü biz sezon başından beri savunma kimlikli bir takımız. Tekrar bunu hatırladık. İlk yarıda aslında 42 sayı yememize rağmen Büyükçekmece'yi kendi sahasında ikinci yanda 67 sayıda tutarak maçı kontrol ettik. Her zaman olduğu gibi takımımla gurur duyuyorum" dedi.

  • Basketbol Süper Ligi
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