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Spor

Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Unicaja deplasmanında olacak

Temsilcimiz Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında İspanyol ekibi Unicaja ile kozlarını paylaşacak.

AA22 Ekim 2024 Salı 10:29 - Güncelleme:
Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Unicaja deplasmanında olacak
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Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, yarın İspanya'da son şampiyon Unicaja ile karşılaşacak.

Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

Bu sezon elemeler dahil Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanan İzmir temsilcisi, grubun ilk iki müsabakasında Polonya'dan King Szczecin ve Belçika'dan Filou Oostende'yi yendi.

Yarınki rakibi gibi yoluna namağlup devam eden Aliağa Petkimspor, grupta averajla ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında bugün Filou Oostende, King Szczecin'e konuk olacak.

  • Aliağa Petkimspor
  • Unicaja
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi

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