Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 eleme müsabakası oynadıktan sonra son 16 turuna kalmayı başaran ve K Grubunda mücadele eden İzmir ekibi, grup aşamasındaki maçlarda mağlubiyetlerin önüne geçemedi.

Grubundaki İspanyol ekipleri BAXI Manresa ve Lenovo Tenerife, İtalyan temsilcisi Pallacanestro Reggiana ile mücadele eden Aliağa Petkimspor, sadece sahasında BAXI Manresa'ya karşı galibiyet elde edebildi.

Grubunda 6 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen Aliağa Petkimspor, grup sonuncusu olarak bu sezon Avrupa'ya veda etti.