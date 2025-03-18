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Spor

Petkimspor yarın sahasında Tenerife'yi konuk edecek

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda yarın İspanyol temsilcisi Tenerife'yi konuk edecek.

IHA18 Mart 2025 Salı 12:20 - Güncelleme:
Petkimspor yarın sahasında Tenerife'yi konuk edecek
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu K Grubu'nda mücadele eden Aliağa Petkimspor, yarın İspanya temsilcisi Tenerife'yi ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Grupta 1 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunan İzmir ekibi, Tenerife'yi mağlup ederek çeyrek final için şansını devam ettirmek istiyor. Geçtiğimiz hafta iç sahada Baxi Manresa'yı 89-86 yenerek ilk galibiyetini alan Burak Gören ve öğrencileri, bu maçı da kazanarak hem taraftarlarını mutlu etmek hem de son maça iddialı bir şekilde çıkmayı hedefliyor. Aliağa Petkimspor son maçta ise İtalyan temsilcisi Reggiana'ya konuk olacak.

İki ekip arasında grupta oynanan ilk maçta İspanyol ekibi Tenerife, Aliağa Petkimspor'u 90-83 mağlup etmişti.

  • Aliağa Petkimspor
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi
  • Tenerife

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