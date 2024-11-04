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Spor

Petkimspor zorlu Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrıldı

Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi başlayan Aliağa Petkimspor, güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 75-66 yenmeyi başardı.

DHA4 Kasım 2024 Pazartesi 12:00 - Güncelleme:
Petkimspor zorlu Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrıldı
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Maç boyunca hiç geri düşmeyen, farkı 16 sayıya kadar çıkaran Aliağa Petkimspor rakibine 5'inci haftada sezonun ilk yenilgisini tattırıp büyük sürprize imza attı. Ligdeki üçüncü galibiyetini alan, ilk kez yer aldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de grubunda çıktığı 3 maçın 2'sini kazanan Petkimspor'da Antrenör Burak Gören, kendileri açısından tarihi bir galibiyet elde ettiklerini söyleyerek, "Eksiklerimize ve sorunlarımıza rağmen Avrupa kupasında oynamaya yeni adapte olan bir takımız. Bu hafta bizim için boş bir haftaydı ve bu yüzden çok iyi çalıştık, idmanlarda çok iyiydik" dedi.

Gören, "Bu yüzden bugün maçın içerisinde kalabileceğimizi tahmin ediyordum. Fenerbahçe de EuroLeague'de çift maç haftasından geliyor. Bu yüzden enerjilerinin düşük olabileceğini de bekliyorduk. Gerçekten çok çalışkan bir takımımız var, kariyerimde çalıştığım en iyi takımlardan bir tanesi. Gerçekten çok düzgün çocuklar, hiç mücadele etmeyi bırakmadılar. Bir ara ikinci çeyrekte inanç olarak geriye gittik ama devre arası soyunma odasında bu inancı tazeledik. İkinci yarıdaki çok büyük mücadelemizle kazanmayı başardık. Kulübümüz açısından bugün tarihi bir galibiyet aldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum, tüm Aliağa halkına hayırlı olsun" diye konuştu.

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