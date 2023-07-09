Petkimspor'da yaprak dökümü! 4 oyuncu ile yollar ayrıldı

Aliağa Petkimspor, Omar Prewitt, Kenny Chery, Josh Perkins ve Phil Booth ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde kadro çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun bitmesiyle birlikte kısa süre içerisinde takıma Tayfun Erülkü ve Kristers Zoriks, Yunus Emre Sonsırma, David Efianayi ve Emre Tanışan gibi önemli oyuncuları katan İzmir temsilcisi, kulübün resmi sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada 4 oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, "2022-2023 sezonu boyunca Aliağa'mız için mücadele eden oyuncularımız Omar Prewitt, Kenny Chery, Josh Perkins ve Phil Booth ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz. ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde de Nusret Yıldırım, Cem Ulusoy, Dorukhan Engindeniz, Ege Arar, Ömercan Engin, Yiğit Karalar ve Yavuz Gültekin ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.