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Spor

Petkimspor'dan 4 maçlık mağlubiyet serisi

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin son 4 haftasında 4 mağlubiyet aldı.

IHA9 Aralık 2024 Pazartesi 10:49 - Güncelleme:
Petkimspor'dan 4 maçlık mağlubiyet serisi
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, son haftalarda aldığı sonuçlarla adeta düşüşe geçti. Sezona Darüşşafaka galibiyetiyle başlayan İzmir ekibi, daha sonra inişli-çıkışlı bir performans sergilese de son 4 maçında taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Aliağa Petkimspor, bu süreçte oynadığı Türk Telekom, Tofaş, Bahçeşehir Koleji ve Merkezefendi Belediyesi Basket mücadelelerinden yenilgiyle ayrılarak 4 maçlık mağlubiyet serisine imza attı. İzmir ekibi, bu sonuçlar sonrasında puan tablosunda da 11. sıraya kadar geriledi. Başantrenör Burak Gören ve yardımcılarının kötü gidişatı durdurmak için yoğun bir çalışma programı yaptığı ifade edildi. Genç çalıştırıcının antrenmanlarda oyuncularla tek tek ilgilendiği öğrenildi.

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