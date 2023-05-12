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Spor

Petkimspor'un konuğu Gaziantep Basketbol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor ile Gaziantep Basketbol, yarın İzmir'de karşılaşacak.

AA12 Mayıs 2023 Cuma 10:24 - Güncelleme:
Petkimspor'un konuğu Gaziantep Basketbol
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Karşılaşma, ENKA Spor Salonu'nun Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için kullanılmasından dolayı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 15.30'da başlayacak karşılaşma, aynı saatte oynanacak Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet maçı gibi düşme hattını ilgilendiriyor.

Yarınki karşılaşmalarda Beşiktaş Emlakjet'in galibiyeti ve Gaziantep Basketbol'un mağlubiyeti halinde AYOS Konyaspor Basketbol'dan sonra lige veda edecek ikinci ekip Gaziantep Basketbol olacak. Ligde Beşiktaş Emlakjet'le aynı puana sahip Gaziantep Basketbol, olası puan eşitliğinde rakibinin gerisinde kalacak.

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