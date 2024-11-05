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Spor

Petkimspor'un konuğu Unicaja

Temsilcimiz Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın sahasında İspanyol ekibi Unicaja'yı konuk edecek.

AA5 Kasım 2024 Salı 09:33 - Güncelleme:
Petkimspor'un konuğu Unicaja
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Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Aliağa Petkimspor, yarın İspanya'dan Unicaja'yı ağırlayacak.

ENKA Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Bu sezon elemeler dahil Şampiyonlar Ligi'ndeki tek mağlubiyetini 3. haftada İspanya'da Unicaja karşısında yaşayan İzmir temsilcisi, geride kalan 6 maçtan 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

Aliağa Petkimspor, grupta ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında bugün Belçika ekibi Filou Oostende, Polonya temsilcisi King Szczecin'i konuk edecek.

  • Unicaja
  • basketbol şampiyonlar ligi
  • Aliağa Petkimspor

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