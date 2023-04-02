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Spor

Petra Kvitova, Miami Açık tek kadınlar şampiyonu oldu

Çek raket Petra Kvitova, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon oldu.

AA2 Nisan 2023 Pazar 09:24 - Güncelleme:
Petra Kvitova, Miami Açık tek kadınlar şampiyonu oldu
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Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Çek sporcu Petra Kvitova şampiyon oldu.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Masters 1000 turnuvası finalinde, Kazak Elena Rybakina (10) ile Çek Petra Kvitova (15) karşı karşıya geldi.

1 saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden 33 yaşındaki Kvitova, Miami'de ilk, kariyerinin ise 30. şampiyonluğunu kazandı.

Masters 1000 turnuvalarında 9. kez mutlu sona ulaşan Kvitova, Rumen sporcu Simona Halep'i yakaladı. Bu alanda 13 şampiyonlukla Serena Williams zirvede, 10 şampiyonlukla da Victoria Azarenka ikinci sırada yer alıyor.

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