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Spor

PFDK, Batista Mendy kararını bildirdi

Trabzonspor, Batista Mendy'nin kırmızı kart cezasının iptali için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Bordo mavili ekibin isteği PFDK tarafından reddedildi.

3 Ekim 2023 Salı 15:44 - Güncelleme:
PFDK, Batista Mendy kararını bildirdi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'un Pendikspor maçında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Batista Mendy'nin cezasına yaptığı itiraz talebini reddetti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Trabzonspor-Pendikspor karşılaşmasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Mendy'nin cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin 'somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından reddine' karar verdi.

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