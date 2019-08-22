PFDK ceza alan takımları açıkladı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 22.08.2019 tarih ve 4 sayılı toplantısında aldığı kararlar neticesinde 5 kulübe ceza verdi.
PFDK'nin açıklanan kararları sonrasında ceza alan kulüpler ve ceza miktarları şu şekilde;
- Yukatel Denizlispor; 115 bin TL
- BB Erzurumspor; 26 bin TL
- DG Sivasspor; 24 bin TL
- İstikbal Mobilya Kayserispor; 24 bin TL
- Galatasaray; 15 bin TL
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