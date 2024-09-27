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Spor

PFDK cezaları açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'yi 486 bin, Galatasaray'ı 433 bin, Beşiktaş'ı ise 168 bin TL para cezasına çarptırdı.

27 Eylül 2024 Cuma 00:01 - Güncelleme:
PFDK cezaları açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'yi 486 bin, Galatasaray'ı 433 bin 500, Beşiktaş, Göztepe ve Konyaspor'u 168'er bin, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 40 bin 500'er lira para cezasına çarptırdı.

Kasımpaşa'nın Hırvat oyuncusu Josip Brekalo'ya ise rakibine yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 müsabakadan men cezası verildi.

  • Fenerbahçe ceza
  • Galatasaray ceza
  • Beşiktaş ceza

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