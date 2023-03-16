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Spor

PFDK cezaları belli oldu

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Sivasspor'a çeşitli nedenlerle para cezası verdi.

AA16 Mart 2023 Perşembe 22:17 - Güncelleme:
PFDK cezaları belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlarda taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Beşiktaş'a 220 bin lira, Sivasspor'a ise 70 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Beşiktaş ve Sivasspor'un bazı taraftarlarının passolig kartlarının bir sonraki deplasman müsabakası, Medipol Başakşehirli bazı taraftarların passolig kartlarının ise iç saha maçı için bloke edildiği aktarıldı.

Ligin 25. haftasında yapılan müsabakalarda kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda ile Medipol Başakşehirli oyuncu Adnan Januzaj'a 2'şer maç men cezası uygulandığı bildirildi.

Spor Toto 1. Lig'den Eyüpspor'a 65 bin lira, Bodrumspor'a 28 bin lira, Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK'ye de 25'er bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

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