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Spor

PFDK derbinin faturasını kesti! Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'ın cezası belli oldu

PFDK, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında olaylara karışan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'ın cezasını duyurdu. İki isim, bir maç men cezası aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Nisan 2025 Salı 17:22 - Güncelleme:
PFDK derbinin faturasını kesti! Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'ın cezası belli oldu
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PFDK, Türkiye Kupası'nda olaylı geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından PFDK sevklerini açıkladı.

Kurul, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a birer maç men cezası verdi.

PFDK'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu BARIŞ ALPER YILMAZ'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu KEREM DEMİRBAY'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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