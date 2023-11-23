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Spor

PFDK ceza yağdırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen cezaları açıkladı.

23 Kasım 2023 Perşembe 21:42 - Güncelleme:
PFDK ceza yağdırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Fenerbahçe ve Galatasaray için yaptığı açıklama;

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 09.11.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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