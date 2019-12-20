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Spor

PFDK, Galatasaraylı Jimmy Durmaz'a üç maç ceza verdi

PFDK, Tuzlaspor-Galatasaray maçında çıkan olaylar sebebiyle Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza verdi.

20.12.2019  18:34 - Güncelleme: 20.12.2019  18:34

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor ile yaptığı maçtan sonra çıkan olaylara karışan sarı-kırmızılı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin Türk asıllı İsveçli futbolcuya kavga eylemi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, Galatasaray Kulübüne mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72 bin lira, merdivenlerin boş bırakılmamasından dolayı ise 25 bin lira olmak üzere toplamda 97 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.

Disiplin kurulunun, Galatasaray Kulübü görevlisi Ömer Kılıç'a da rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladığı aktarıldı.

 

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