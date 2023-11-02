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Spor

PFDK, İsmail Kartal kararını açıkladı! Hakem söylemlerinden dolayı sevk edilmişti...

PFDK, Pendikspor maçı sonrası hakem açıklamaları nedeni ile TFF tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen İsmail Kartal'ın ceza almadığını açıkladı.

2 Kasım 2023 Perşembe 20:04 - Güncelleme:
PFDK, İsmail Kartal kararını açıkladı! Hakem söylemlerinden dolayı sevk edilmişti...
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PFDK, Pendikspor maçı sonrası disiplin kuruluna sevk edilen İsmail Kartal için kararını verdi.

Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ceza almadığı açıklandı.

İsmail Kartal, Trabzonspor maçında takımın başında yer alacak.

Yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL hakkında, 29.10.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir." denildi.

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