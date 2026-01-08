İSTANBUL 16°C / 3°C
Spor

PFDK kararı açıkladı! 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 489 isme 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

8 Ocak 2026 Perşembe 21:10
PFDK kararı açıkladı! 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 489 isme 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapanlar, bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem, bölgesel gözlemciler ve idari tedbirli olarak incelemeleri süren 2 futbolcu olmak üzere toplam 489 kişinin 2 ila 12 ay men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kurulun, 14 isim hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği, 6 kişi için ise incelemenin ve idari tedbirin devamına hükmettiği aktarıldı.

İki isme ilişkin de idari tedbirin kaldırılması ve yargılamanın tedbirsiz devamının kararlaştırıldığı kaydedildi.

