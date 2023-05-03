Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, 32. haftada zorlu Sivasspor deplasmanından 3-1'lik zaferle ayrılmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, derbide Beşiktaş'a kaybeden lider Galatasaray'la arasındaki farkı 3'e indirirken, moral depoladı. Ligde en son Beşiktaş'a sahasında 4-2 yenildikten sonra mağlubiyet yüzü görmeyen Kanarya, kritik Sivas zaferiyle deplasmanda üst üste 5. galibiyetini alırken, dış sahadaki yenilmezlik serisini 9'a (8 galibiyet, 1 beraberlik) çıkardı. Kanarya, 45+2'den sonraki bölümünü İrfan Can Kahveci'nin atılması sonrası 10 kişi oynarken milli oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İRFAN CAN'A DİREKT KIRMIZI KART

Sivas deplasmanında ilk 11'de görev yapan İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı ilk golde asisti yaptı ama karşılaşmanın ilk devresinin son anlarında Samu Saiz'e yaptığı faul sonrası yapılan VAR incelemesiyle oyundan atıldı. İlk başta sarı kart gören ve inceleme sonrası direkt kırmızıyla oyundan atılan İrfan Can kurallar gereği en az iki maç men cezası alacak. Tecrübeli futbolcu eğer iki maç alırsa cezalarını önce kupadaki Sivas ve daha sonra ligdeki Giresunspor karşılaşmalarında çekecek. Kanarya, bu iki mücadelenin ardından ise sahasında Trabzonspor ile ligde karşı karşıya gelecek.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor karşısında direkt kırmızı kart gören İrfan Can'ın "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildiğini duyurdu.

CEZASI AÇIKLANDI!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'nin cezasını açıkladı. 2 maç men cezası verilen Kahveci; kupada Sivasspor, ligde ise Giresunspor maçlarını kaçıracak.

PFDK kararına ilişkin TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.05.2023 tarih ve 60 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

Kurulumuza 02.05.2023 tarihinde sevk edilen FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ ile ilgili olarak kulüp vekili tarafından 03.05.2023 tarihli müsabakaları gerekçe gösterilerek 02.05.2023 tarihli itiraz ve talepleri neticesinde müsabaka tarihi dikkate alınarak dosya gündeme alınmış ve aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, 29.04.2023 tarihinde Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."

FUTBOL TALİMATI NE DİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan kurala göre; bir futbolcu 4 maça kadar cezalarını, ilgili kategorideki maçlarda çekiyor. 4 maçtan fazla olan cezalar ise kategori ayırt etmeksizin infaz ediliyor.

Resmi müsabakadaki ihlalleri nedeniyle dört müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan profesyonel futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler ceza aldıkları kategori dışındaki müsabakalarda oynayabilirler ve görev alabilirler.

Resmi müsabakadaki ihlalleri nedeniyle dört ve üzeri müsabakadan men cezası ile cezalandırılan profesyonel futbolcular ve görevlilerin cezası, kategori ayrımı yapılmadan müteakip resmi müsabakalarda infaz edilir.