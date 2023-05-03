İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2023 Çarşamba / 13 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4854
  • EURO
    21,5387
  • ALTIN
    1263.84
  • BIST100
    4506.24
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PFDK kararını gece yarısı açıkladı! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu
Spor

PFDK kararını gece yarısı açıkladı! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Sivasspor deplasmanında oynanan karşılaşmada kırmızı kart görmüştü. PFDK kararını gece yarısı açıkladı. Sarı Lacivertliler; 27 yaşındaki oyuncuyu Sivasspor maçında oynatmak için TFF'ye başvurmaya hazırlanırken yıldız solağın cezası ve kaçıracağı maçlar belli oldu.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 09:42 - Güncelleme:
PFDK kararını gece yarısı açıkladı! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu
ABONE OL

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, 32. haftada zorlu Sivasspor deplasmanından 3-1'lik zaferle ayrılmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, derbide Beşiktaş'a kaybeden lider Galatasaray'la arasındaki farkı 3'e indirirken, moral depoladı. Ligde en son Beşiktaş'a sahasında 4-2 yenildikten sonra mağlubiyet yüzü görmeyen Kanarya, kritik Sivas zaferiyle deplasmanda üst üste 5. galibiyetini alırken, dış sahadaki yenilmezlik serisini 9'a (8 galibiyet, 1 beraberlik) çıkardı. Kanarya, 45+2'den sonraki bölümünü İrfan Can Kahveci'nin atılması sonrası 10 kişi oynarken milli oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İRFAN CAN'A DİREKT KIRMIZI KART

Sivas deplasmanında ilk 11'de görev yapan İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı ilk golde asisti yaptı ama karşılaşmanın ilk devresinin son anlarında Samu Saiz'e yaptığı faul sonrası yapılan VAR incelemesiyle oyundan atıldı. İlk başta sarı kart gören ve inceleme sonrası direkt kırmızıyla oyundan atılan İrfan Can kurallar gereği en az iki maç men cezası alacak. Tecrübeli futbolcu eğer iki maç alırsa cezalarını önce kupadaki Sivas ve daha sonra ligdeki Giresunspor karşılaşmalarında çekecek. Kanarya, bu iki mücadelenin ardından ise sahasında Trabzonspor ile ligde karşı karşıya gelecek.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor karşısında direkt kırmızı kart gören İrfan Can'ın "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildiğini duyurdu.

CEZASI AÇIKLANDI!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'nin cezasını açıkladı. 2 maç men cezası verilen Kahveci; kupada Sivasspor, ligde ise Giresunspor maçlarını kaçıracak.

PFDK kararına ilişkin TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.05.2023 tarih ve 60 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

Kurulumuza 02.05.2023 tarihinde sevk edilen FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ ile ilgili olarak kulüp vekili tarafından 03.05.2023 tarihli müsabakaları gerekçe gösterilerek 02.05.2023 tarihli itiraz ve talepleri neticesinde müsabaka tarihi dikkate alınarak dosya gündeme alınmış ve aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, 29.04.2023 tarihinde Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."

FUTBOL TALİMATI NE DİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan kurala göre; bir futbolcu 4 maça kadar cezalarını, ilgili kategorideki maçlarda çekiyor. 4 maçtan fazla olan cezalar ise kategori ayırt etmeksizin infaz ediliyor.

Resmi müsabakadaki ihlalleri nedeniyle dört müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan profesyonel futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler ceza aldıkları kategori dışındaki müsabakalarda oynayabilirler ve görev alabilirler.

Resmi müsabakadaki ihlalleri nedeniyle dört ve üzeri müsabakadan men cezası ile cezalandırılan profesyonel futbolcular ve görevlilerin cezası, kategori ayrımı yapılmadan müteakip resmi müsabakalarda infaz edilir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.